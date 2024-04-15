حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات بمراكز ومدن المنيا خلال إجازة عيد الفطر

كثفت الوحدات المحلية حملاتها للنظافة ورفع المخلفات خلال إجازة عيد الفطر المبارك بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للقضاء على أماكن تجمعات القمامة والمخلفات بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة والحدائق والمتنزهات، وكافة الأماكن التي يتردد عليها المواطنون خلال أيام العيد، وذلك حفاظًا على بيئة صحية ونظيفة أمام المواطنين .

ففي مركز ومدينة المنيا، تم تنفيذ حملات لرفع المخلفات بقرى (دمشير- بني محمد سلطان - تله- نزلة حسين- ماقوسة -طوخ الخيل) ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظاً على سلامة و صحة المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة على كورنيش النيل بالمدينة حفاظاً على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة وتهيئة الأجواء للمواطنين المترددين على الكورنيش في أيام العيد .

ونفذت الوحدات المحلية لمراكز ( ديرمواس - أبوقرقاص - ملوى ) حملات النظافة ورفع المخلفات في أيام إجازة عيد الفطر صباحا ومساءاً، ففى مركز ديرمواس، واصلت الوحدة المحلية حملات النظافة ورفع مخلفات وتسوية وتمهيد الطرق بدائرة الوحدات القروية (دلجا - - بني حرام - نزلة البدرمان) ، وفى مركز أبوقرقاص، تم رفع تراكمات القمامة بنطاق الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية للمركز باستخدام معدات الوحدة المحلية لنقلها للمقالب العمومية، وفى مركز ملوى، استمرت حملات النظافة ورفع المخلفات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خلال فترة ايام عيد الفطر المبارك، حيث تم تنظيم الحملات الميدانية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بشوارع القرى والاحياء الرئيسية بالمدينة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.

كما تمكنت الوحدات المحلية لمراكز (بني مزار - مطاى - سمالوط) من رفع المخلفات بالشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن التجمعات والمتنزهات، واستمرت حملات النظافة في الوحدة المحلية ببنى على وشلقام وصندفا بمركز بنى مزار مع تجميع المخلفات من قرى الوحدات ونقلها إلى المقلب العمومى، وفى مركز سمالوط تواصل الوحدة المحلية رفع التراكمات والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة من الشوارع أولاً بأول بأحياء المدن وقرى المركز ، فضلاً عن رى الأشجار، بطريق مصر أسوان الزراعى، وفى مركز مطاى تم تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بما يحقق رضا المواطن ، مع التركيز على المحاور الرئيسية والأماكن الحيوية حيث شملت أعمال النظافة قرى ( منبال – بردونها – حلوة - إبوان ) والاحياء الرئيسية بالمدينة .