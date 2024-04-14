إصابة 19 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

شهد مركز سمالوط شمال المنيا، حادث انقلاب سيارة نصف نقل ونتج عنه إصابة 19 شخصا وتم نقلهم المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز سمالوط، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الاصابات وتم نقلهم الي المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الاسعاف علي الفور الي موقع الحادث وتبين إصابة كل من ليالي. ح. ح 17 سنة ورشا. س. م 18 سنة وفاطمة. ع. م 25 سنة ومحمد. ا. ع 15 سنة ونادية. س. م 20 سنة وكريم. ص. ا 17 سنة وأحمد. ش. م 15 سنة وفارس. ع. س 15 سنة ومحمد. س. م 19 سنة ويوسف. م. ع 17 سنة وبطة. ع. ن 45 سنة وعصام. ا. خ 14 سنة وجمال. ع. ع 63 سنة وعبد الرحمن. ر. ع 17 سنة ومحمود. ح. ع 13 سنة ويوسف . م. ع 14 سنة وكريم. ع. ع 15 سنة ومحمد. د 22 سنة وصباح. خ. ف 46 سنة وجميعهم مقيمون بمركز مطاي بإصابات متنوعة مابين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وتم نقلهم الي المستشفي النموذجي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وكشفت التحريات الاولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة مما ادي الي اختلال عجلات القيادة بيد السائق، وتم التحفظ علي المركبة تحت تصرف جهات التحقيق وازالة اثار الحادث وفتح الطريق مرة اخري لتيسير الحركة المرورية وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

