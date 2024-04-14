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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية أولاد مرجان ضمن حياة كريمة

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

تنظم مديرية الصحة بالمنيا غدا الاثنين قافلة طبية علاجية بقرية أولاد مرجان بمركز ديرمواس على مدار يومين متتاليين 15 و16 أبريل الجاري ضمن مبادرة "حياة كريمة "تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

 

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وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

 

مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

التخصصات الاطفال الخدمات العلاجية الرعاية الصحية القرى الاكثر احتياجا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وزارة الصحة

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