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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تفتيشية على المراكب النيلية والمعديات بالمنيا

حملات تفتيشية على
حملات تفتيشية على المعديات

واصلت الوحدات المحلية على مستوى محافظة المنيا حملاتها الرقابية والتفتيشية بالمرور على المراكب النيلية والمعديات تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تلك الحملات حماية للمواطنين و حفاظا على سلامتهم ، ومتابعة حالة المعديات خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك نظرا للإقبال الشديد من المواطنين .

وتابع عامر طه رئيس مركز المنيا المراكب النيلية للتأكد من الإلتزام بالحمولة المقررة حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والتأكد من عملها في إطار القانون ومتابعة أعداد الركاب، وفحص رخص المراكب، كما تم التفتيش على معدية المطاهرة بقرية بنى محمد سلطان لمتابعة العمل بها والتأكد من عدم السماح بالحمولة الزائدة .

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كما تابع اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ملوى، المجهودات اليومية  خلال الحملات التفتيشية المستمرة على كافة المعديات النهرية طوال أيام العيد نظراً للأقبال الشديد من المواطنين على استخدامها فى تنقلاتهم والتأكد من كافة وسائل تأمين المراسى والمواطنين ولضمان تسهيل عمليات شحن المركبات وانضباط أطقم التشغيل .

قام محمد عبد الغنى رئيس مركز ديرمواس بمتابعة سير العمل بمشروع المعديات النيلية بقريتي تل بني عمران والحاج قنديل،  مؤكداً على ضرورة التواجد المستمر لمشرفي البرّ، ومراعاة إجراءات السلامة المتبعة عند رسو المعديات وتنظيم دخول وخروج السيارات من وإلى المعدية، مع التأكيد على الإلتزام بتعريفة الركوب وكذلك مراعاة الحمولة المقررة للمعديات.

كما تابع المهندس حامد فخري رئيس مركز مطاي جميع المعديات سواء العامة أو الخاصة حيث تم المرور على المعديات النهريه بالشيخ حسن  للاطمئنان على صلاحيتها واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، والتأكد من سلامة وسائل الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ ،وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لمركز مطاي لتوفير وسائل نقل آمنة حفاظا على أرواح المواطنين.
 

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