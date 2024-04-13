ندوات توعوية وتثقيفية وقوافل رياضية بمراكز شباب المنيا

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ووفقا لتوجيهاته للاهتمام بمراكز الشباب بوصفها مراكز مجتمعية لتنمية مهارات واكتشاف مواهب فئة الشباب والنشء من أبناء المحافظة واستثمار طاقاتهم .

واستعرض مندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة جهود المديرية على مدار شهر مارس الماضي حيث تنوعت الأنشطة والفعاليات التي نظمتها إدارة تمكين الشباب بين دورات تدريبية، لتعليم بعض المهارات منها "علمني حرفة" دورة تفصيل وخياطة "مشوارى" لتنمية المهارات واستكملت إدارة الرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب الملاكمة - تنس الطاولة- المصارعة وذلك فى إطار توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى مراكز المحافظة إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والتثقيفية بمراكز ملوي والمنيا وديرمواس .

وأضاف "عكاشة" أن إدارة تنمية النشء، نفذت العديد من الأنشطة والبرامج بمراكز الشباب شملت تنفيذ برنامج معسكرات "حياة كريمة" - ندوة عن عيد الأم وانتصارات العاشر من رمضان من خلال مشروع "ريحانة"- المشاركة في رواق الأزهر للطفل والأسرة فيما نفذت إدارة تنمية الشباب أمسيات رمضانية وندوات دينية عن فضل الشهر الكريم وليلة القدر وندوة عن التوعية بتصحيح المفاهيم الخاطئة ، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية عن إدارة الأزمات والكوارث.