الأنبوبة ولعت في المعازيم.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حفل خطوبة أبوقرقاص

كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ بتفقد حالة مصابى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية منسافيس التابعة لمركز أبوقرقاص والذي أسفر الحادث عن إصابة 53 مواطنا بإصابات خفيفة إلى متوسطة حيث تم نقل المصابين على الفور للمستشفيات وخروج أعداد كبيرة منهم عقب تلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة .

فقد تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارا يفيد بنشوب حريق نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء حفل خطوبة بقرية منسافيس الطريق الزراعي شمال مسجد النور مركز أبوقرقاص مما أسفر عن إصابة 53 مصابا تم نقلهم إلي مستشفى أبوقرقاص المركزي و مستشفى المنيا العام ، كما تم نقل بعض المصابين إلي مستشفي المنيا الجامعي .

