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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري المنيا: ضبط 5 أطنان أسماك مملحة ومدخنة ولحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك

ضبط أسماك فاسدة
ضبط أسماك فاسدة

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، وذلك تزامنا مع حلول عيد الفطرالمبارك.

وقال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة المجازر وأقسام التفتيش على اللحوم والأسماك بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين، قامت بحملات تفتيشية لضبط الأسواق خلال الأسبوع الماضى وطوال أيام عيد الفطر المبارك، بالإشتراك مع إدارة التموين ومباحث التموين.

 تم المرور للتفتيش على أماكن بيع اللحوم وتم ضبط ٤ طن و٧٨٣ كيلو جرام مصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة ودواجن، وجميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمى وتم تحرير 17 محضرا، وتم ضبط ٥٦ كيلو جرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر، وخروفين وأختام مزورة وتم تحرير 4 محاضر، بالاضافة إلى تحرير 21 محضرا متنوعا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والمخالفين.

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وأكد مدير مديرية الطب البيطري على استمرار جهود مديرية الطب البيطري في تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، لضمان سلامة الغذاء حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة المواطنين .

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