دون إصابات.. انقلاب سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز بملوي جنوب المنيا

شهد طريق المحيط أمام مركز ملوي جنوب المنيا حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بأسطوانات البوتاجاز دون إصابات بشرية تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة العمليات يفيد بانقلاب سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز تابعة لإحدى شركات البترول.



وعلي الفور تم تفريغ الحمولة من قبل عاملين بالشركة على سيارات تابعة لهم وتم الدفع بونش لانتشال السيارة من المياه ولا توجد أي إعاقة بالطريق أو إصابات بشرية.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب انقلاب السيارة هو اختلال في عجلة القيادة في يد السائق تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق.