المرور على 544 منشأة غذائية وتحرير 278 محضراً للمنشآت المخالفة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطرى لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول غذاء آمن حفاظا ًعلي صحة وسلامة المواطنين .

واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود ادارة الطب الوقائي خلال شهر مارس الماضي، حيث نفذت إدارة مراقبة الأغذية عدد من الحملات التفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية تم خلالها المرور على 544 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 278 محضرا للمخالفات المضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

وأضاف أنه تم ضبط 8 منشآت تعمل بدون ترخيص وبها نقص في الاشتراطات الصحية ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، مؤكداً على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

كما أوضح أنه تم سحب 348 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك وإعدام 944 كيلو أغذية مختلفة و 1308 لترات مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وضبط 3آلاف و361 كيلو أغذية و3960لتر مواد سائلة مختلفة للاشتباه في الصلاحية بالإضافة إلي استخراج 1069 شهادة صحية.