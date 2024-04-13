تماثل 13 شخصا للشفاء في حادث إنفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء حفل خطوبة بأبوقرقاص

تماثل 13 شخصا للشفاء وغادروا المستشفيات بعد تقديم كافة الرعايه الطبيه والعلاجية لإصابتهم بحروق خفيفه في حادث انفجار اسطوانة بوتاجاز خلال حفل خطوبة في قرية منسافيس التابعة لمركز أبوقرقاص بجنوب المنيا والذي أسفر عن وإصابة 53 شخصا.

ويتلقى حاليًا باقي المصابين البالغ عددهم 40 شخصًا العلاج والرعاية الصحية في المستشفيات، حيث يتم علاج 20 مصابًا في مستشفى المنيا الجامعى و14 في مستشفى المنيا العام و6 حالات في مستشفى أبوقرقاص.

ومن المتوقع أن يغادر عدد آخر من المصابين المستشفيات خلال الساعات القليلة القادمة بعد تماثلهم للشفاء.

وفي نفس السياق كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ بتفقد حالة مصابى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية منسافيس التابعة لمركز أبوقرقاص والذي أسفر الحادث عن اصابه 53 مواطنا بإصابات خفيفة إلى متوسطة حيث تم نقل المصابين على الفور للمستشفيات وخروج أعداد كبيرة منهم عقب تلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة .

تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارا يفيد بنشوب حريق نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء حفل عرس بقرية منسافيس الطريق الزراعي شمال مسجد النور مركز أبوقرقاص مما أسفر عن إصابة 53 مصابا تم نقلهم إلي مستشفى أبوقرقاص المركزي و مستشفي المنيا العام.

كما تم نقل بعض المصابين إلي مستشفي المنيا الجامعي وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداد الي المنازل المجاورة وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.