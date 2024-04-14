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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: إزالة 137 بناءً مخالفا وعشوائيا خلال إجازة عيد الفطر

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، في التصدي بكل حزم تجاه التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وتنفيذ الازالة الفورية في المهد، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية .

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز المنيا من رصد وتنفيذ ازالة فورية لـ 42 حالة تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية وأملاك الدولة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك منها 40 حالة تعد على أملاك الدولة والزراعة والبناء بدون ترخيص بقرى دمشير - طوخ الخيل - البرجاية - نزلة حسين – صفط الخمار - العبيد - بنى احمد الغربية وحالتى تعد بناء مخالف بدون ترخيص بحي غرب المدينة، وتم التعامل الفوري معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائي.

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وفى مراكز بنى مزار – مطاى – سمالوط - العدوة  تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 64 حالة تعد على الأرض الزراعية والبناء المخالف، حيث تم إزالة 43 حالة تعد في قرى الحسينية – صندفا – أبوجرج – بنى على – شلقام – الجندية - ساقولا بمركز بنى مزار وأحياء غرب وشرق وشمال وجنوب المدينة، وتم ايقاف تحويل شقة سكنية لمحلات تجارية بدون ترخيص بالمدينة، وتمت الازالة الفورية للحالات واتخاذ الإجراءات القانونية مع التحفظ على أدوات البناء، وفى مركز مطاى تم تنفيذ إزالة 4 حالات تعد بأحياء غرب – شرق – شمال المدينة وتمت الإزالة الفورية في المهد، وواصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط متابعة ورصد التعديات حيث تم رصد وإزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وبناء بدون ترخيص بقرى ( الطيبة - شوشة – منقطين – جبل الطير) وأحياء غرب وشمال ووسط وجنوب المدينة، وفى العدوة تم إزالة ٣ حالات تعد فى المهد خارج الحيز العمرانى بقرية صفانية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وفى مراكز ديرمواس – ملوى - أبوقرقاص تمكنت الوحدات المحلية من ازالة 28 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص خلال إجازة عيد الفطر المبارك، منها 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية بنى حرام، وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، و17 حالة إزالة فورية لتعديات على أرض خارج الحيز العمرانى وبناء مخالف بدون ترخيص بمركز ملوى في قرى (إبشادات وابوقلتة ) وأحياء شرق وجنوب المدينة وتمت الازالة الفورية والتحفظ على الأدوات المستخدمة فى البناء إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وفى مركز أبوقرقاص تم إزالة 6 حالات تعد لبناء مخالف على أرض زراعية بقرىاتليدم – بنى عبيد وتم التحفظ على المواد والأدوات المستخدمة في البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

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