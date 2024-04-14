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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المنيا.. مصرع شخص وإصابة 7 في حريق منزل ببني مزار

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

لقى شخص مصرعه بينما أصيب 7 أشخاص أخرين في حريق منزل ببني مزار شمال محافظة المنيا .

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداد الي المنازل المجاورة وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن باندلاع حريق بمنزل نتيجة انفجار اسطوانة البوتاجاز بمدينة بنى مزار.

وعلي الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية وتبين اندلاع حريق هائل بمنزل محمد. م. م بمدينة بني مزار نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز .

تم إخماد الحريق دون امتداده إلى المنازل المجاورة وتسبب الحريق في مصرع صاحب المنزل محمد. م. م 60 سنة عامل مقيم ببني مزار .

فيما أصيب 7 آخرون وهم عمر. ي. ط23 سنة طالب وحمدي. م. م 23 سنة ووليد. م. م 25 سنة عامل ويوسف. م. م 15 سنة وعبدالرحمن. م.  م 21 سنة ومحمود. م. م 26 سنة عامل حدادة ومحمد. ج. م 35 سنة عامل حدادة مقيمين جميعا بمركز بني مزار .

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

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