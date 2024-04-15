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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يعلن بدء موسم توريد القمح في 42 موقعًا تخزينيًا

بدء توريد محصول القمح
بدء توريد محصول القمح

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بدء موسم توريد محصول القمح للعام الحالي 2024 اليوم الاثنين 15 إبريل الجارى بكافة صوامع وشون المحافظة موجهاً بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتذليل أية عقبات قد تواجه الموردين و تكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة .

وأكد المحافظ جاهزية 42 موقعا تخزينياً لاستقبال الاقماح خلال الموسم الحالى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وضمن خطة الدولة للاكتفاء الذاتى وتوفير مخزون آمن من محصول القمح بوصفه محصولاً استراتيجيا، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وأزمات اقتصادية وسياسية.

ولفت إلى أن المنيا تسعى للمحافظة على كونها من المحافظات الأولى فى زراعة و توريد القمح حيث حققت فى العام الماضى نسبة توريد تجاوزت المستهدف بنسبة 135% .

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وأشار المحافظ إلى أهمية تكثيف حملات توعية الموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط و1950 جنيه نقاوة 23 قيراط و1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالى .

 

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