حملات تفتيشية للمنشآت الطبية والوحدات الصحية على مستوى مراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية على الوحدات الصحية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات المعنية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على أوجه القصور، ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية، والاطمئنان على مدى الالتزام بضوابط تنظيم العمل، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو متخاذل عن العمل، وذلك في إطار السعي الدائم نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة.

من جانبه، قام دكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بحملة تفتيشية مكبرة على عدد من المستشفيات شملت “مستشفى المنيا العام - مستشفى حميات المنيا - مستشفى صدر المنيا - مستشفى مصر الحرة”، تابع خلالها خطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وتفقد جميع الأقسام، وكذلك انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والتأكد من تواجد القوى البشرية ونشر جداول النوبتجيات الخاصة بالأطباء بجميع التخصصات بالأقسام الطبية، فضلاً عن الاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتفقد الأقسام الداخلية والتأكد من انتظام إجراء العمليات الجراحية، موجهاً بتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية للمرضى وتقديم خدمات طبية متميزة على مدار 24 ساعة.

فى السياق ذاته، تابعت الوحدات المحلية لمركزي “بنى مزار ـ أبوقرقاص. ملوى” انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين المترددين بالوحدات الصحية، حيث شملت الجولات التفتيشية (الوحدة الصحية بقرية الجرنوس - المركز الطبى) بمركز بنى مزار، والوحدات الصحية بقريتى “ابيوها - منسافيس” بمركز أبوقرقاص، والوحدات الصحية بمجلس قروى المعصرة بمركز ملوى، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية والتفتيش الإداري للتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ومدى انتظام العاملين، ومستوى النظافة داخل الوحدات الصحية بالقرى والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.

كما شملت الجولات التفتيش على مرافق المياه والكهرباء، والتعرف على رصيد الألبان في المخازن، وأسطوانات الأكسجين، ومتابعة وسائل الحماية والأمان.

وفى مركزي “مطاى ـ مغاغة”، نفذت الوحدات المحلية حملات تفتيشية ورقابية على المنشآت الطبية بالوحدات المحلية القروية والوحدات الإدارية والصحية بالمدن لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر الخدمات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، حيث ضمت الحملات “المجمع الصحي بقطاع منبال بمطاي ـ مستشفى مغاغة العام”، تم خلالها متابعة انضباط الطاقم الطبي والتفتيش على دفاتر الحضور والانصراف، والتأكد من توافر أدوية الطوارئ والأمصال والمستلزمات الطبية والاطمئنان على التزام الطاقم الطبي بمعايير مكافحة العدوى والجودة والصحة والسلامة المهنية وارتداء الواقيات الشخصية أثناء التعامل مع المرضى.