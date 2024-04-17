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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء 72 ألف عملية جراحية مجانية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمنيا

إجراء عمليات للمرضى
إجراء عمليات للمرضى

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إجراء 72 ألفا و864 عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار والتي أطلقها رئيس الجمهورية للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لجميع فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

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وأوضح التقرير، الذي تم عرضه على المحافظ، جهود مديرية الصحة في تنفيذ المبادرة الرئاسية، وإجراء 5283 عملية جراحية مجانية منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية مارس 2024 بمختلف التخصصات منها 3258 جراحة عيون و327 مخ وأعصاب و293 عملية جراحة أورام 1084 قسطرة قلبية و71 أوعية دموية وقسطرة طرفية و77 قلب مفتوح و159عظام و14قسطرة بالمخ ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ انطلاق المبادرة 72 ألفا و864 عملية جراحية.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة تتم بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة وهي مستشفى المنيا العام، ومستشفى رمد المنيا، ومستشفى ملوي التخصصي، ومستشفى التأمين الصحي، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، ومركز أورام المنيا، ومستشفى المنيا الجامعي، ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، ومستشفى القلب والصدر الجامعي، ومستشفى المنيا الجامعي للنساء والأطفال، ومستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، ومستشفى مصر المحبة، ومستشفى الراعي الصالح بسمالوط، ومستشفى دار الهلال التخصصي، ومركز النيل الدولي للعيون، ومركز حورس للعيون، ومستشفى سمالوط التخصصي، ومستشفى المنيا الوطني، ومستشفى الصفوة ببني مزار، ومستشفى رمد بني مزار، ومستشفى ديرمواس التخصصي.

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