لتسهيل حركة المرور.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات في 4 مراكز بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة باستمرار تنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية والارتقاء بمنظومة النظافة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة، ورفع جميع الإشغالات عن حرم الطريق العام، والتصدي لظاهرة التعدي على الشوارع وانتشار الباعة الجائلين والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام، لتيسير حركة المواطنين والمركبات وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات مكثفة لإزالة 175 حالة إشغال بالشوارع والأحياء الرئيسية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 104 محاضر إشغال طريق بشوارع حي شمال المدينة والتي تسبب التكدس المروري، و71 محضراً بمخالفات متنوعة بشوارع حي غرب سكة تلة - طريق مصر أسوان الزراعي، وتم رفع الإشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

بينما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، جهودها لإزالة الاشغالات بالأحياء والشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث نفذت حملات مكثفة لرفع الإشغالات بطريق "الدلاليلة"، كما نفذت حملة بشارع العاشر من رمضان أسفرت عن تحرير 81 محضرا، منها 56 إزالة إدارية و10 محاضر إشغال طريق وضبط 15 حالة إشغال.

وتم التعامل الفوري لرفع جميع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين، وذلك لتحسين حركة السير أمام المواطنين.

وفى مركز ملوى، قامت الوحدة المحلية بتكثيف الحملات والجهود لرفع جميع الإشغالات من الشوارع الرئيسية، لتوفير جميع سبل الراحة للمواطنين مع تطبيق إجراءات القانونية والحفاظ على النظافة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية.

وفي مركز ومدينة دير مواس، قامت الوحدة المحلية بتنفيذ حملات مكثفة لرفع الإشغالات بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 20 محضر إشغال طريق، وتحرير 14 محضراً، وذلك خلال المرور على منشآت ذات أنشطة متنوعة “المطاعم - المقاهي - محلات السوبر ماركت - المخابز - الأسواق”، وتم رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.