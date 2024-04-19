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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمهيدا لرفع كفاءته.. بيطري المنيا يعاين مجزر ملوي لتوفير لحوم آمنة

بدء رفع كفاءة مجزر
بدء رفع كفاءة مجزر ملوي

قامت مديرية الطب البيطري بالمنيا بمعاينة مجزر ملوي العمومي تمهيداً لرفع كفاءته من قبل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى المحافظة.


وقال فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا في بيان له أنه يتم تطبيق جميع الاشتراطات الفنية البيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر لتوفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية  بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لتواكب زيادة الاستهلاك من اللحوم الحمراء حفاظا على سلامة وصحة المواطنين طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء دكتور  إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

 

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وفي سياق متصل أعلنت مديرية الطب البيطري  بدء تنفيذ 6 قوافل بيطرية مجانية علاجية وقائية إرشادية بقرى محافظة المنيا في الفترة من 20  حتي  25 إبريل الجارى بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف القوافل البيطرية العلاجية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.


أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن المديرية بالتنسيق مع فريق طبي بيطري متخصص من معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث اللقاحات والأمصال والهيئة العامة للخدمات البيطرية سيتم تنفيذ 6 قوافل طبية بيطرية مجانية علاجية تشمل قرى بني عمار بمركز العدوة، وإدمو بمركز المنيا، ونزلة البدرمان بدير مواس وعزبة النخل بأبو قرقاص، ووحدة مغاغة، وبردنوها بمطاي.

وأضاف مدير المديرية انه سيتم تنفيذ القوافل بالتعاون والاشتراك مع عدد من منظمات المجتمع المدني لتجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال رش وتجريع الماشية للوقاية من الطفيليات الداخلية والخارجية والعلاج المجاني للحالات المريضة وعقد اللقاءات الإرشادية مع المواطنين وإجراء الفحص باستخدام أجهزة السونار بالإضافة إلى التلقيح الاصطناعي للأبقار والجاموس وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.
 

الهيئة العامة للخدمات البيطرية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي العربية للتصنيع اللحوم الحمرا اللحوم الحمراء بحوث التناسليات الحيوانية مديرية الطب البيطري

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