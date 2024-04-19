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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير المنيا يشارك في مراسم تجليس الأنبا توماس أسقفا لدير البهنسا ببني مزار

السكرتير العام خلال
السكرتير العام خلال مراسم التجليس

أناب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة للمشاركة في مراسم تجليس نيافة الحبر  الأنبا توماس البهنساوى أسقفاً ورئيساً لدير العذراء والملاك ميخائيل بالبهنسا في مركز بنى مزار.

نقل السكرتير العام تهنئة المحافظ، إلى الانبا توماس كما قدم التهاني لأهالي بني مزار والبهنسا، لاختياره أسقفا وراعيا لهم، داعيًا الله أن يديم عليه الصحة والبركة.

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قدم الأنبا توماس الشكر والتقدير لمحافظ المنيا ولجميع قيادات المحافظة على مشاركتهم الغالية في حفل التجليس وعلى روح الأخوة والمحبة التي تتجلى في مختلف المواقف والأعياد والمناسبات.

حضر المراسم هشام فايز رئيس مركز ومدينة بنى مزار، وعدد من الآباء والأساقفة من جميع الطوائف، وأبناء الكنيسة، ورجال الدين الإسلامي من الأزهر الشريف والأوقاف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية، والأمنية، والشعبية بالمحافظة.

أسامة القاضي محافظ المنيا البهنسا الأنبا توماس السكرتير العام للمحافظة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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