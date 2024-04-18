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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدون إصابات.. السيطرة على حريق مقهى بإحدى قرى أبوقرقاص بالمنيا

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق شب بمقهي

أخمدت قوات الحماية المدنية بالمنيا حريقا اندلع داخل مقهى بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، اثر تسريب غاز البوتاجاز من أسطوانة ولم يسفر عن أية إصابات وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة باندلاع حريق بمقهى يمتلكه "ف.ع .ط "بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب المنيا 
وتم الدفع بسيارتي حماية مدنية وسيارات إسعاف والشرطة وتبين اندلاع الحريق بعد تسريب من اسطوانة بوتاجاز بالمقهى.

تم إخماد الحريق ومنع امتداده إلي باقي المناطق المجاورة وتسبب الحريق في تلفيات تنحصر في بعض  محتويات المقهى دون أضرار بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق. 

الأجهزة الأمنية بالمنيا السيطرة على حريق المناطق المجاورة مركز ابوقرقاص تسريب غاز بدون إصابات اندلاع الحريق

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