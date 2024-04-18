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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخماد حريق في معصرة عسل بملوي

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بمعصرة عسل

استطاعت قوات لحماية المدنية بالمنيا السيطرة على حريق اندلع بعصارة عسل اسود بإحدى قرى مركز  ملوي جنوب المنيا نتيجة ماس كهربائي تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة باندلاع حريق  بعصارة للقصب لصناعة العسل الأسود بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المحافظة

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وعلي الفور تم الدفع بسيارتين للحماية المدنية وسيارات إسعاف والشرطة وتبين اندلاع الحريق بعصارة للقصب لإنتاج العسل الاسود تم إخماد الحريق، ومنع دون امتداده إلي باقي المناطق المجاورة للعصارة بالقرية وقد تسبب الحريق في تلفيات كبيرة بمحتويات العصارة، دون إضرار بشرية تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

الأجهزة الأمنية بالمنيا السيطره علي حر السيطرة على حريق المناطق المجاورة دون اصابات عصارة عسل أسود

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