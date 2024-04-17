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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 20 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار شمال المنيا

انقلاب ميكروباص بصحراوي
انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار

أصيب 20 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بالطريق  الصحراوي الشرقي  أمام مركز بني مزار شمال المنيا تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم أمام مركز بني مزار، شمال المنيا.

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف الأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وتبين انقلاب ميكروباص بسبب  السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 20 شخصا بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم .

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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