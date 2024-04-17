إصابة 20 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار شمال المنيا

أصيب 20 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز بني مزار شمال المنيا تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم أمام مركز بني مزار، شمال المنيا.

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف الأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وتبين انقلاب ميكروباص بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 20 شخصا بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم .

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.