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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معهد بحوث التناسليات الحيوانية ينظم 6 قوافل بيطرية مجانية بالمنيا

قوافل بيطرية
قوافل بيطرية

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا بدء تنفيذ 6 قوافل بيطرية مجانية علاجية وقائية إرشادية بقرى محافظة المنيا في الفترة من 20  حتي  25 إبريل الجارى بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف القوافل البيطرية العلاجية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

قوافل بيطرية مجانية 


أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن المديرية بالتنسيق مع فريق طبي بيطري متخصص من معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث اللقاحات والأمصال والهيئة العامة للخدمات البيطرية سيتم تنفيذ 6 قوافل طبية بيطرية مجانية علاجية تشمل قرى بني عمار بمركز العدوة، وإدمو بمركز المنيا، ونزلة البدرمان بدير مواس وعزبة النخل بأبو قرقاص، ووحدة مغاغة، وبردنوها بمطاي.

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وأضاف مدير المديرية انه سيتم تنفيذ القوافل بالتعاون والاشتراك مع عدد من منظمات المجتمع المدني لتجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال رش وتجريع الماشية للوقاية من الطفيليات الداخلية والخارجية والعلاج المجاني للحالات المريضة وعقد اللقاءات الإرشادية مع المواطنين وإجراء الفحص باستخدام أجهزة السونار بالإضافة إلى التلقيح الاصطناعي للأبقار والجاموس وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.
 

البحوث الزراعية التناسليات التناسليات الحيوانية الهيئة العامة للخدمات البيطرية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خدمات البيطرية

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