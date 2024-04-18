توريد 1352 طنا من محصول القمح إلى صوامع المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح لموسم 2024، والذي بدأ منذ الاثنين 15 إبريل الجارى ويستمر حتى منتصف أغسطس القادم، حيث بلغ اجمالى ما تم توريده حتى صباح اليوم الخميس ١٣٥٢طناً و٣١٣ كيلوجراماً من خلال 42 موقعا ً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وجه المحافظ بضرورة إزالة جميع المعوقات، مؤكداً انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد سعيا ً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية موجهاً مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة.