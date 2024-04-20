محافظة المنيا تتابع انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة للمراكز التكنولوجية بالمحافظة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كافة التسهيلات لضمان انهاء الخدمات بأسرع وقت وبأعلى معايير للجودة، مشيرا ً إلى ضرورة تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أجهزة الدولة ومواكبة التحول الرقمي وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمنظومة العمل والتيسير على المواطنين.

من جانبه، تابع محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وتشمل (المركز التكنولوجي، التموين، التضامن الاجتماعي)، وكذلك متابعة كافة الخدمات التي يقدمها نظام الشباك الواحد لتيسير إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين وحسن التعامل معهم، والتعرف على مشاكلهم حول جودة تلك الخدمات ومتابعة تسجيل طلباتهم من خلال المركز التكنولوجي.

وفي مركز ومدينة ملوي، تفقد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس المركز، المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل لخدمة المواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً، وذلك للوقوف على الاحتياجات الفعلية والخدمات المقدمة للمواطنين، علاوة على متابعة سير العمل لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص ما تم إنجازه للطلبات المقدمة من المواطنين.

وتفقد المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي، سير عمل السيارة المتنقلة الخاصة بإصدار تراخيص المحال التجارية وإعلانات الطرق ولوحات المحال العامة وتقنين الأوضاع، مشيراً إلى أن سيارة المركز التكنولوجي يتم توزيعها على قطاعات وأحياء المدينة المختلفة تسهيلاً على أصحاب المحلات التجارية العامة لتقديم المستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص، مناشداً أصحاب المحلات بسرعة تقنين أوضاعهم تحقيقاً للصالح العام.