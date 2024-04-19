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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. 20 مصابا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

انقلاب سيارة محمله
انقلاب سيارة محمله بالطريق الصحراوي الغربي

ينشر صدى البلد أسماء المصابين في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة المنيا والذي أسفر عن إصابة 20 شخص تم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

إصابة 20 شخصا في إنقلاب سيارة ربع نقل على صحراوي المنيا

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 20 شخص بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد وهم ثريا. ع. م 50 سنة وعربي. ح. م 55 سنة وهاشم. م. م 30 سنة وعبد الرحمن. م. ص 15 سنة وفاطمه. ن. ط 40 سنة وفكريه. ع. س 43 سنة ونادي. خ. ح 23 سنة وعبد الرحمن. ع. ل 17 سنة وخالد. وع. ش 16 سنة وحسام. ي. ر 20 سنة وجنى. ون. م 15 سنة وادم. ا. ش 14 سنة وفارس. م. ن 19 سنة ومنذر. ا. ش 17 سنة وزبيده. ع. س 38 سنة وهويدا. ف. س 38 سنة ومحمد. م. ع 17 سنة وعمر. ا. ك 16 سنة بالاضافة إلي شخصين  مجهولى الهوية.

جاري نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالصحراوي الغربي.

 

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