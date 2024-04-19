إصابة 20 شخصا في إنقلاب سيارة ربع نقل على صحراوي المنيا

أصيب 20 شخص إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 20 شخص بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

جاري نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالصحراوي الغربي.