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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 20 شخصا في إنقلاب سيارة ربع نقل على صحراوي المنيا

انقلاب سيارة بالطريق
انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي

أصيب 20 شخص إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 20 شخص بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

جاري نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالصحراوي الغربي.

 

الأجهزة الأمنية بالمنيا الصحراوى الغربى الطريق الصحراوي الغربي انقلاب سيارة ربع نقل تلقى العلاج اللازم موقع الحادث

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