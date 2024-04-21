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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: المرور على 219 منشأة لمتابعة تطبيق معايير السلامة المهنية

محافظ المنيا
محافظ المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتفعيل خطة الإخلاء والطوارئ، وعقد ندوات توعوية للعاملين بالمنشآت على مستوى المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية، للتأكد من التزامها بتوفير جميع إجراءات واشتراطات الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين.

 

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من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، مجهودات إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية على مدار شهر مارس الماضى، حيث تم المرور على 219 منشأة جاءت ما بين “75 منشأة صحية - 6 منشآت صناعية كبرى - 68 منشأة صناعية صغرى - 70 مخبزا”، لمتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، والعمل على ترسيخ مفهوم وثقافة السلامة والصحة المهنية بمختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية.

فيما أوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، أنه تم تنفيذ 21 دورة تدريبية على أعمال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية لـ 386 متدربا، وتنفيذ مناورات للإخلاء في حالات الطوارئ لـ 15 منشأة صحية، بالإضافة إلى انعقاد 48 اجتماعا للجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، فضلاً عن عمل استمارات تقييم مؤشرات الأداء لـ79 منشأة صحية.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وكيل وزارة الصحة ندوات توعوية معايير السلامة مديرية الصحة ثقافة السلامة حالات الطوارئ خطة الإخلاء

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