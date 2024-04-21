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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 17 كلية.. جامعة المنيا تختتم ورشة الخط العربي للطلاب

ورشة الخط العربي
ورشة الخط العربي بالجامعة

اختتمت جامعة المنيا ورشة عمل الخط العربي، التي نُظمت للطلاب، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة.

استهدفت الورشة التي شارك بها عدد من الطلاب والطالبات بسبع عشرة كلية من كليات الجامعة تعزيز الثقافة العربية وتعزيز الفن الفريد للخط العربي.  

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وخلال الورشة قدم الدكتور محمد عيسى، بكلية التربية الفنية، شرحًا مفصلاً للمشاركين حول كيفية كتابة الحروف بخط الرقعة والنسخ بتقنيات تعليمية، مع عرض العديد من الأمثلة والتمارين العملية لهم، للتعرف على  الجمال والتعقيدات الفنية للخط العربي، لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم وفهم أفضل أنواع الأساليب والنماذج المختلفة في هذا الفن الذي يلهمنا ويبرز هويتنا العربية الثقافية.

أشرف على تنظيم ورشة العمل، وليد عبد القوي، مدير رعاية الطلاب بالجامعة، ود.فاطمة صالح، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي، وصابرين أحمد، وهشام إبراهيم، الاخصائيون بالإدارة.
 

الثقافة العربية التربية الفنية الطلاب والطالبات النشاط الثقافى تطوير مهارات طلاب والطالبات كلية التربية الفنية

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