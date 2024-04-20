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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 2848 طناً من محصول القمح إلى صوامع المنيا

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح لموسم ٢٠٢٤، الذي بدأ منذ الاثنين ١٥ إبريل الجارى ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم ٢٨٤٨ طنا و١٧٧ كيلوجراماً من خلال ٤٢ موقعا ً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

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ووجه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكداً انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.
 

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