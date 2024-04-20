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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 200 ألف رأس ماشية لمجابهة أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا

تحصين الماشية ضد
تحصين الماشية ضد الأمراض

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي  مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

واستعرض الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطري جهود المديرية فى تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتسمم الدموي في الفترة من ١٩ مارس الماضى وحتى الأسبوع الماضى من شهر إبريل الجارى فقد تم تحصين ٢٠٠ ألف رأس ماشية وترقيم وتسجيل ٣٦٨٥ رأس ماشية عن طريق ١٢٠ لجنة فرعية و٤ لجان مركزية، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين وتم عقد١٥٠ ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات وتقليل الخسائر الناتجة.

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وأضاف أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات مشيداً بإقبال المواطنين على الحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين بما يحقق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.
 

احتياجات السوق المحلي أسامة القاضي محافظ المنيا الحمى القلاعية والوادي المتصدع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تلبية احتياجات السوق ضد مرضى الحمي القلاعية مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع

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