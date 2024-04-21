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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى كلية طب الأسنان بجامعة المنيا يقدم 400 خدمة علاجية مجانية

تقديم الخدمات الطبية
تقديم الخدمات الطبية للمرضى

واصل مستشفى طب الأسنان بجامعة المنيا، إطلاق قوافلها الطبية وخدماتها العلاجية المجانية، بالتعاون مع مؤسسة عملية الابتسامة ـ مصر،  لأطفال مراكز محافظة المنيا من سن عام إلى ١٦ عاماً وذلك في إطار الدور الخدمي الذي تقدمه مستشفيات الجامعة للمجتمع المنياوي برعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة.

 

أشرف على تنظيم القافلة، الدكتور ياسر فتحي عميد كلية طب الأسنان، والدكتور حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور ضياء أحمد السيد، مدير عام مستشفى كلية طب الأسنان.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هذه القافلة المجانية، تُعد القافلة الثانية التي قدمتها مستشفى طب الأسنان للمجتمع الخارجي، بالتعاون مع المؤسسة، لتوفير أفضل الخدمات الطبية اللائقة والمُتميزة  للمرضى الأولى بالرعاية، للحفاظ على صحة المواطن المصري التي تعتبر  أمنًا قوميًا يجب الاهتمام بها في المقام الأول.

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وأضاف أن القافلة استمرت لمدة ثلاثة أيام داخل مستشفى طب الأسنان الجامعي، قُدمت خلالها أكثر من ٤٠٠ خدمة علاجية متنوعة مابين: حالات حشو عادي وعصب، وخلع، ورعاية عامة، وخدمات آخرى لـ ٣٧٠ حالة من أطفال مراكز المنيا، وسمالوط، وبني مزار، ومغاغة، ومطاي، والعدوة، وأبوقرقاص،وديرمواس، وملوي، قدمها الفريق الطبي بالمستشفى، بقيادة الدكتور أحمد الحيني، القائم بعمل رئيس قسم طب الأسنان.

 

وأشاد الدكتور عصام فرحات، بمجهودات الأطقم الطبية والتمريضية، وشباب الأطباء، وجميع القائمين على العمل بالمستشفى، مؤكداً على حرص الجامعة وتعاونها المستمر مع مؤسسات المجتمع الخارجي، بما يُحقق الفائدة للصالح العام، مع استمرار تنظيم العديد من القوافل المجانية لخدمة أبناء المحافظة.

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