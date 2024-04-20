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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معهد التناسليات الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية لمحافظة المنيا

صدى البلد

بدأ مركز البحوث الزراعية اليوم السبت ٢٠ ابريل ٢٠٢٤  الحملة القومية للقوافل العلاجية المجانية في محافظة المنيا لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري المحافظة ، وذلك في الفترة من 20الي 25ابريل  2024.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين. وتنفيذا لتوجيهات  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد  القصير وتحت إشراف الدكتور  عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية. 

وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية  العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين، إن هذه  القافلة ستقام بالتنسيق  بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية  ومديرية الطب البيطرى بمحافظة المنيا  وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة  الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية. 

وأضاف فاضل ان هذه القافلة  سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين  بقري المحافظة. وأكد فاضل ان هذه القافلة سوف تقوم بعدة جولات بقري ومراكز المحافظة في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية .

وأكد  فاضل ان هذه القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.

وتستهدف الحملة علاج جميع الحالات المرضية بالمجان بالإضافة إلي الفحص التناسلي والتلقيح الاصطناعي

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