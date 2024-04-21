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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجه 22.. إزالة 45 تعديا على الأراضي الزراعية خلال حملات بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة بالتعاون مع جهات الولاية والجهات الأمنية لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات فى المهد.

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واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة ٢٢ حيث أسفرت الحملات عن إزالة 45 حالة تعد منها 44 حالة تعد على الأرض الزراعية وحالة تعد بناء في المهد خارج الحيز العمراني.

وشدد على المتابعة المستمرة ورصد أي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل الفوري معها، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للبناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية، وعدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف مع إعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.

بذكر أن الموجة الــ ٢٢ من حملات الإزالة يتم تنفيذها على ٣ مراحل متتالية بدأت بالمرحلة الأولى وتم تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من ٢٤ فبراير الماضي وحتى ١٥ مارس الشهر الماضي، وتختتم بالمرحلة الثالثة والتي بدأت أمس ٢٠ إبريل الجاري وتنتهي في ٩ مايو القادم .

إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه التعديات على الاراضي الزراعية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مراكز المحافظة

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