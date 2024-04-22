مصرع شخصين وإصابة 21 في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة شمال المنيا حادث إنقلاب سيارة ميكروباص ونتج عنه مصرع شخصين إصابة 21 آخرين وتم نقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق



تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي لمركز العدوة وأسفر الحادث عن وقوع عدد من المصابين.



وانتقل رجال الشرطة وسيارات الأسعاف علي الفور الي موقع الحادث وتبين مصرع شخصين مجهولي الهوية وإصابة 21 آخرين وهم ثريا. م. م 40 سنة وناهد. م. س 12 سنة وياسين. م. س 3 سنوات وفاطمة. م. س 10 سنوات ومحمد. ش. ع 27 سنة وسيف. ب. ع 45 سنة ومحمد. خ. م 42 سنة ومحمود. م. خ 15 سنة وزياد. م. م 16 سنة وربيع. خ. م 40 سنة وروضه. ر. خ 8 سنوات وفاطمة. ر. خ 14 سنة ومحمد. ر. خ 10 سنوات ونورا. ش. م 33 سنة ومحمد. ع. ج 4 سنوات وعبد الله. ع. ج سنتين وسما. م. م 10 سنوات وأحمد. م. م 9 سنوات وشيماء. ر. م 36 سنة وشهد. ظ. ث 16 سنة وهلال. ا 28 سنة بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين ومت بعد الارتجاج، وتم نقلهم الي المستشفي المركزي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولي لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هي السرعة الزائدة تم التحفظ علي المركبة تحت تصرف جهات التحقيق وازالة أثار الحادث وفتح الطريق مرة اخري لتيسير الحركة المرورية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق