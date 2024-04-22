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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنيا يكرم الطلاب المتميزين بالأنشطة الداخلية والمسابقات القمية

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يكرم الطلاب

كرم الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا طلاب الجامعة المتميزين بمختلف الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية والرياضية والحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات القمية التي أقيمت على مستوى الجامعات المصرية وكذا الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات الداخلية، والذين تم تصعيدهم لمجالات مهرجان إبداع في المجال الفني والعلمي،  وذلك خلال الحفل الذي أقامته الإدارة العامة لرعاية الطلاب، "إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي" بقاعة  النشاط الثقافي بمتحف الفن الحديث داخل الحرم الجامعي.

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جاء ذلك بحضور عدد من عمداء ووكلاء الكليات، ووليد عبد القوي مدير رعاية الطلاب، والدكتورة فاطمة صالح، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، ومديري الإدارات، ورؤساء مكاتب رعاية الطلاب بالكليات، والاخصائين بالإدارة وبالكليات، والطلاب المتميزين بالأنشطة.

وأثنى رئيس الجامعة على التمثيل المشرف للطلاب في جميع الملتقيات والفعاليات، والمنافسات التي شاركوا بها على مستوى الجامعات المصرية، واستطاعوا حصد الألقاب والمراكز المتقدمة، مؤكداً على دعم الجامعة وحرصها على تنمية إبداعات ومهارات الطلاب؛ للحفاظ  على استمرار ممارستهم للأنشطة التي تشبع وتلبي رغباتهم.

 

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