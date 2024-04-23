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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«يوسف ومنار» يفوزان بلقب الطالبين المثاليين على مستوى جامعة المنيا

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا عن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثاليين التي نظمتها على مستوى كليات الجامعة.

 

أسفرت النتائج عن فوز الطالب يوسف محمد عبد الله بكلية طب الأسنان بالمركز الأول وحصد لقب الطالب المثالي كما حصدت الطالبة منار حمدي عبد اللطيف بكلية العلوم لقب الطالبة المثالية على مستوى الجامعة.

الطالب يوسف محمد 

حقق المركز الثاني من الطلاب الحسين صلاح بكلية الهندسة وجاء بالمركز الثالث الطالب أحمد محمد، بكلية الطب البشري ومن الطالبات حصلت أشرقت طهير بكلية الطب البشري على المركز الثاني والطالبة آيات نور الدين بكلية الصيدلة على المركز الثالث.  

 

هنأ رئيس الجامعة الطلاب الفائزين بجميع المراكز مشيرًا إلى أنه سيتم تكريم الثلاث الأوائل من الطلاب والطالبات كما سيحصل الفائزين بالمركز الأول على كأس التميز مضيفًا بأن هذه المسابقة تهدف الجامعة من خلالها إلى تكريم الطلاب المتميزين بالأداء الأكاديمي والسلوك الحسن، والمُساهمة الإيجابية في المجتمع، لما يعكسونه من القيم والمُثل الحسنة التي تسعى الجامعة لتعزيزها في البيئة التعليمية، وإذكاء روح المنافسة بينهم، فضلًا عن إسهامها في بناء شخصيتهم، وإحداث التكامل بين دراستهم وتفوقهم العلمي، وبين تنمية الثقافة والمهارات الشخصية والإبداع في مختلف الأنشطة  والمجالات لديهم.

الطالبه منار حمدي

تجدر الإشارة إلى أنه حَكَّم فعاليات المسابقة التي أُجريت على مرحلتين كلٌ من الدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد نائب رئيس جامعة المنيا الأسبق رئيسًا للجنة التحكيم، وعضوية الدكتور عبد المجيد أمين، عميد كلية الحاسبات والمعلومات السابق القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة الأهلية، والدكتور محمد نجيب قناوي الأستاذ بكلية الزراعة.

 

كما أشرف على تنظيم فعاليات المسابقة وليد عبد القوي مدير رعاية الطلاب وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات ورنده على الاخصائية بالإدارة.

 

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