محافظ القليوبية يوجه بإجراء ضد رش الشوارع بالمياه

وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية باتخاذ الاجراءات القانونية ضد عدد من المحلات تقوم برش المياه على الرصف لما يترتب على هذه التصرفات المخالفة من إهدار للموارد المائية، وإتلاف الشوارع والأرصفة بشكل يتطلب إصلاحها على نفقة الدولة بما يمثل إهداراً للمال العام.

وأكد المحافظ خلال الجولة التى أجراها لتفقد عدد من المشروعات بمدينتي بنها وكفر شكر على أهمية هذه المشروعات في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات العالمية في التنفيذ وسرعة الإنجاز في الوقت المحدد.

كما وجه المحافظ الشكر والتقدير للعاملين في مختلف المواقع على جهودهم المبذولة، مؤكداً على استمرار المتابعة الدورية لهذه المشروعات حتى يتم الانتهاء منها بشكل كامل ويتم تسليمها للمواطنين.

وفي ختام الجولة، أكد المحافظ على التزام المحافظة باستكمال تنفيذ جميع المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات وفقًا للخطط المقررة، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى حياة المواطنين.