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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تعمير سيناء يُجهض أي أطماع فيها.. ومصر ستحارب أي مخططات

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب، إن استرداد سيناء ملحمة وطنية حقيقية، وتعميرها وتنميتها وفق خطة متكاملة يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادته، فتعمير سيناء ضمن منظومة الجمهورية الجديدة وبأكبر كم من المشاريع الزراعية والصناعية وفي مجال الإسكان والسياحة وغيرها يجهض أي أطماع ناحيتها.

وأضاف معتز محمود، في بيان له اليوم، السبت، أن استرداد سيناء ملحمة وطنية حقيقية على مدى العصور، وتاريخ للبطولات والتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة على مدى تاريخها للوطن، سواء لاستعادة سيناء أو لتطهيرها من الإرهاب فيما بعد طوال السنوات الماضية، والذي كان يسعى لاختطافها واقتطاعها من الوطن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن سيناء التي تحررت بالحرب والدبلوماسية، وفق كلمة الرئيس السيسي، ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها وشموخ الوطن تحت ظل قيادتها، لافتا إلى أن ما تشهده سيناء من عملية إعمار وتعمير وتنمية شاملة ومتكاملة يؤكد مدى الجهود التي تبذلها الدولة لتطويرها.

واختتم معتز محمود، قائلا: "عيد تحرير سيناء، هو عيد لكل المصريين احتفاء بعودة الأرض وتطهير هذه البقعة الغالية في الوطن، من الاحتلال والإرهاب فيما بعد".

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