مستشار الرئيس الفلسطيني: إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية في رفح سيفاقم الوضع

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل بشن عدوانها على قطاع غزة، وما زالت مستمرة في دعم الاحتلال.

وشدد على أن إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سيفاقم من الأوضاع السيئة بالقطاع.

وأضاف الهباش، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أولويات مصر هي نفس أولويات القيادة الفلسطينية بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة ضحايا قطاع غزة إلى 34388 شهيدا و77437 مصابا منذ 7 أكتوبر.