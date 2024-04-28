العمل توقع بروتوكولات تعاون مع مصنعي التكنولوجيا العالميين لتدريب الخريجين

أكد المستشار خالد رضوان، المشرف على الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة العمل، أن وزارة العمل لديها منصة مسئولة عن تسجيل بيانات المواطن، سواء كان طالب لفرصة عمل أو طالب لأي نوع من أنواع الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويتم التسجيل من خلال ملء البيانات، وهذه المنصة هي معدة بمعرفة المتخصصين وزارة العمل، ويتم استخدامه بشكل كبير ويتم استخدامه كعامل مساعد في العديد من الأمور التي تقدمها الوزارة.

وأشار "رضوان"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، إلى أن وزارة العمل خلال الفترة الأخيرة وقعت بعض البروتوكولات مع مصنعي التكنولوجيا العالميين والغرض هو تقديم دورات تدريبية للشباب الخرجيين الذين يتقدمون للوزارة، وهي عبارة عن منح من قبل مصنعي التكنولوجيا، موضحًا أن هذه التدريبات داخل مصر، وبعض مصنعي التكنولوجيا مقبل لمثل هذه التدريبات.

وأوضح أن من ضمن البروتوكولات التعاون هناك جانب لتدريب المدربين في الوزارة، وبعد الانتهاء من التدريب يدخل في اختبارات عن طريق مقدم التكنولوجيا، ويحصل على شهادة بأنه في هذا التخصص مؤهل للتدريب في هذا التخصص ويتم التوسع في تولي تدريب الغير.