وزير الصحة يبحث مع نظيرته القطرية الجهود الثنائية لتقديم المساعدات الطبية والإنسانية للفلسطينيين

بحث وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار ، مع الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة في دولة قطر ، التعاون في العديد من الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي، وذلك على هامش مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر «أهداف قطر 2024».



وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان - في بيان اليوم/الاثنين/ أن الاجتماع استعرض أوجه التعاون التي تم الاتفاق عليها في الفترة الماضية، وما تم إنجازه من ملفات، مع بحث أي تحديات تواجه التنفيذ، وسبل تذليلها.



وناقش وزير الصحة مع نظيرته القطرية، أهم المستجدات والموقف التنفيذي بشأن إدخال المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، دعم القطاع الصحي في غزة، والجهود المشتركة بين البلدين في هذا الشأن.



وأضاف المتحدث أن الاجتماع تضمن مناقشة فرص الاستثمار في المجال الصحي والسياحة العلاجية، إلى جانب التعاون في مختلف المجالات الطبية الوقائية والعلاجية والتغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى بحث الشراكة في البرامج التدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية، وأفراد هيئة التمريض في مجالات «تمريض العناية المركزة، وخدمات التمريض، وتمريض الطوارئ، والعناية المركزة، وحديثي الولادة، وتمريض صحة الأسرة».



وبحثا الوزيران تبادل الخبرات بين الدولتين في مجال ميكنة ورقمنة «digitaliztion» الخدمات الصحية، علاوة على بحث التعاون بين المراكز الطبية المتخصصة ومعاهد الأبحاث والتدريب التابعة لوزارتي الصحة بالبلدين، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدولتين في مجال القضاء على قوائم الانتظار، لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة.



كما تضمن الاجتماع بحث تبادل الخبرات في مجال الترصد الوبائي، ومكافحة ناقلات الأمراض، والأمراض المتوطنة بالبلدين ومكافحة فيروس كورونا ومتحوراته، وأي تهديدات صحية أخرى.