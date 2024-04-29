«القاهرة الإخبارية»: دخول 5000 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ أول أبريل

قال رمضان المطعني مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّه نظرًا للأعياد التي يشهدها الجانب الإسرائيلي، تعطلت حركة عبور شاحنات المساعدات من معبر كرم أبو سالم، وذلك في منطقة العوجة، مؤكدًا أن الشاحنات التي تم إدخالها اليوم كانت عبر معبر رفح فقط، وهي 4 شاحنات من الغاز وشاحنتي وقود.

دخول 28 مصابا من غزة إلى رفح

وأضاف خلال رسالة على الهواء مع الإعلامي همام مجاهد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ معبر رفح اليوم، استقبل حوالي 28 مصابًا ما بين الشباب والأطفال وكبار السن، مشيرا إلى أن عدد المصابين في مجمل شهر أبريل تخطى الـ1000 مصاب، حيث يتم التعامل معهم على الفور في كافة المستشفيات.

5000 شاحنة إلى غزة

وأوضح أنّ المساعدات التي دخلت دخلت قطاع غزة منذ الأول من أبربل حتى اللحظة بلغت قرابة 5000 شاحنة، وكانت تضم العديد من المواد الغذائية والإنسانية والطبية، إضافة إلى شاحنات الوقود التي تخطت 150 شاحنة غاز.

