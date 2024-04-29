«إكسترا نيوز»: أوراق الضغط المصرية مستمرة لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة

قال كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن أوراق الضغط المصرية مستمرة؛ من أجل إدخال المزيد من سيارات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار، في رسالة على الهواء، إلى أن معبر رفح استقبل 24 مصابًا من قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء، حيث تتمثل الإصابات في كسور وجروح؛ تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية عبر سيارات الإسعاف المنتشرة في المعبر.

وأضاف "رجب": “منذ الصباح دخلت 4 شاحنات غاز، وسيارتي سولار، من معبر رفح”، مؤكدًا أن هذه السيارات تسهم في استمرار تشغيل المستشفيات؛ لإسعاف الجرحى والمصابين.

ونوه بأنه لم تدخل أي سيارات من معبر كرم أبو سالم؛ بسبب إجازة عيد الفصح، حيث أغلقت سلطات الاحتلال المعبر من الجانب الآخر، وتسعى مصر للضغط بشكل أكبر؛ لإنفاذ عدد كبير من السيارات.