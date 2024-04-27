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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تقرير .. إدخال 4000 شاحنة مساعدات لغزة من معبر رفح منذ أول أبريل

قطاع غزة
قطاع غزة

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن مصر ما زالت مستمرة في المزيد من الجهد، من أجل إدخال سيارات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف، أنه منذ الأول من شهر أبريل الجاري، تم إدخال أكثر من 4000 شاحنة، محملة بالمواد الطبية والغذائية لسكان القطاع المنكوب.

كما استقبل معبر رفح، مئات المصابين من الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الدولة المصرية تساهم بكل ما أوتيت من جهد وقوة لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

ونوّه أنه فيما يخص المصابين والمرافقين، فقد استقبل معبر رفح 36 مصابًا فلسطينيًا، بالإضافة إلى 71 مرافقًا لهم، حيث تم توجيههم بواسطة سيارات الإسعاف المصرية إلى المستشفيات المختصة.

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