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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دخول 176 شاحنة مساعدات غذائية عبر معبر كرم أبو سالم|فيديو

صدى البلد

قال رمضان المطعني، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن المعبر شهد دخول العديد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود، لافتًا إلى أن اليوم شهد دخول 4 شاحنات غاز وشاحنتي وقود، فضلًا عن دخول 176 شاحنة مساعدات غذائية عبر معبر كرم أبو سالم.

وأضاف المطعني، خلال تصريحاته في جولة المراسلين التي يقدمها الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عدد المصابين والمرافقين الذين دخلوا للدولة المصرية عبر معبر رفح خلال الشهر الجاري قرابة ألف مصاب من أجل علاجهم بالمستشفيات، واستقبلهم مرفق الإسعاف المصري وتعامل مباشرة مع الحالات بالإسعافات الأولية حتى يتم توزيعهم حسب الخطة التي وضعتها وزارة الصحة.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، أن هناك مئات الشاحنات التي تنتظر أمام معبر رفح بامتداد شوارع العريش لدخول غزة بسبب العراقيل الإسرائيلية، لافتًا إلى أن هناك عددا كبيرا من المستلزمات الطبية والأدوية التي وضعت في شاحنات خاصة، لكي تحفظها لفترة طويلة، لكن مع صعوبة هذه الإجراءات والعراقيل التي تضعها إسرائيل خلال مرحلة التدقيق والتفتيش.

القاهرة الإخبارية المساعدات الانسانية رفح معبر رفح غزة

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