نائب: مصر ستصبح مصدرا إقليميا للبيانات على مستوى الشرق الأوْسط .. فيديو

قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، إن هناك 25 ألف وظيفة أعلنت عنها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وتقدم لها 15 ألف شخص ومتبقي 10 ألاف ، وسيتم الإعلان عنها بكل الطرق لتصل للشباب .

وأوضح النائب أحمد بدوي ، خلال لقائه لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن هناك 40 ألف وظيفة أعلن عنها الرئيس السيسي في مجال تكنولوجيا المعلومات وأغلبها عن بعد ، ومرتباتها تبدأ من 4 آلاف دولار .

وأشار " البدوي " ، إلى أن سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات واعد بشكل كبير ، ومصر ستصبح مصدر اقليمي للبيانات على مستوى الشرق الاوسط .

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