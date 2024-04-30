برلماني يثمن تحذير القاهرة وواشنطن من خطورة التصعيد فى رفح الفلسطينية

أكد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب أهمية القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال الهاتفي الذى تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن والذى تم فيه تناول آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن.



واعتبر " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم تشديد الرئيسين السيسى وبايدن على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلاً عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة بمثابة رسالة واضحة لحكومة الاحتلال الإسرائيلى مشيداً بتأكيد الرئيس السيسى على ضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية واستعراضه للجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد.



وأشاد المهندس عبد السلام خضراوى بتأكيد القاهرة وواشنطن على ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع وتجديد تأكيد الرئيسين السيسى وبايدن على أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.



وطالب بالاسراع فى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى والتى تتمثل فى ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الاتصال تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.