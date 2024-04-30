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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مفاجأة تنتظر أطباء الأسنان في أول يوم عمل للنقيب العام بعد الفوز بالانتخابات

الدكتور إيهاب هيكل
الدكتور إيهاب هيكل وفايز الضباعني

نجح الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، في الاتفاق مع رئيس مصلحة الضرائب السابق، الدكتور فايز الضباعني، على أن يكون مستشارا ضريبيا للنقابة وأعضائها، بدون مقابل.

تضمن الاتفاق الذي تم خلال لقاء جمع الثنائي داخل مقر نقابة أطباء الأسنان، على أن يكون هناك لقاء شهريا "أونلاين" مع أعضاء النقابة للإجابة عن تساؤلاتهم، فيما سيتم نشر جوجل فورم لاستقبال الأسئلة مسبقا قبل كل لقاء، بحسب تصريحات نشرت على حساب النقابة الرسمي بفيسبوك.

ووجهت النقابة العامة لأطباء الأسنان الشكر للدكتور فايز الضباعني على قبوله التعاون مع النقابة بدون مقابل لخدمة أعضائها.

من جهته نجح الدكتور إيهاب هيكل في الحصول على ثقة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان وفاز بدورة انتخابية ثانية في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الجمعة 26 أبريل 2024، وأعلنت نتائجها أمس الإثنين من قبل اللجنة القضائية المشرفة على عملية التصويت.

وشارك في عملية التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان ما يزيد عن 10 آلاف عضو من أعضاء الجمعية العمومية البالغ 90 ألفا، وهو رقم كبير جدا مقارنة بآخر انتخابات والتي شارك فيها 6 آلاف عضو.

الاسنان المهن الطبية الضرائب أطباء الأسنان

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