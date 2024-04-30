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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

والسداد حليفكم دومًا.. رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بمناسبة عيد العمال

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال.

جاء نصها :


فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي 
رئيس الجمهورية

تحية تقدير وإعزاز لشخصكم الكريم،،
يُسعدني ويُشرفني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم لفخامتكم بأرق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، فتحتفل مصر في الأول من مايو من كل عام بأبنائها من العمال وفاء وتقديرًا لهم وتتويجًا لمسيرة عطائهم في مختلف مجالات العمل من أجل غد أفضل لوطننا، ومستقبل مشرق يسوده الخير والرخاء.

وأسأل الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر ، في ظل قيادتكم الحكيمة، بالأمن والنماء والتقدم والازدهار، وأن يكون التوفيق والسداد حليفكم دومًا وأبدًا.
وكل عام وفخامتكم بخير.

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