مصطفى خاطر: مبسوط بردود الأفعال على البيت بيتي 2

قال الفنان مصطفى خاطر إنه سعيد بردود الأفعال الكبيرة على مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني الذي تعرض حلقتين منه كل أسبوع.

وكتب مصطفى خاطر، عبر حسابه على إنستجرام معلقا على صورة من العمل: "مبسوط بردود الأفعال وعايز أعرف ايه أكتر حاجه عجباكوا.

أذيعت الحلقتان الرابعة والخامسة من مسلسل “البيت بيتي 2”، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، وذلك عبر منصة “شاهد”.

وحملت الحلقات العديد من الأحداث، ومنها معرفة بينو "مصطفى خاطر" وكاركيري "كريم محمود عبد العزيز" أن المزرعة الموجود بها الفندق كانت ملكا لجدهما باهر الشاذلي، فيما دخل الاثنان منزلا داخل المزرعة ووجدا عددا من الأطفال، إلا أنهما اكتشفا بعد ذلك أن هذه الأسرة ليس لها وجود، بعدما قتل الفلاح أبناءه الأطفال.

فيما قامت وزارة الصحة بغلق فندق بينو بعد أن أصيب أحد السائحين بتسمم.

البيت بيتي” تدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر، وكراكيري، كريم محمود عبد العزيز، طرد هذه الأرواح وبيع القصر.

المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز ومن إخراج خالد مرعي.

وتمكن مسلسل “ البيت بيتي 2 ” من تصدر نسب المشاهدة فى مصر، وذلك بعد طرحه عبر منصة “شاهد” بساعات قليلة.

واحتل مسلسل “البيت بيتي” فى موسمه الثاني المركز الأول من أصل 10 مراكز هي للأعمال الدرامية الأعلى مشاهدة فى مصر، ليزيح بذلك مسلسل “كامل العدد +1”، والذى كان متصدرا نسب المشاهدة.